Следком проводит проверку из-за салата с червяком в одной из школ Петербурга

На днях в средствах массовой информации разлетелись сообщение о том, что в одной из школ Приморского района ребёнку на обед достался салат, в котором был крайне необычный ингредиент – червяк.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета Петербурга и Ленинградской области, ведомство уже осмотрело территорию учебного заведения, в том числе и помещение столовой. Кроме этого, были допрошены сотрудники учреждения, лица, ответственные за организацию питания.

Поставляет питание в школу компания «Фирма Флоридан». Отметим, что в 2021-м году это же компания уже фигурировала в нескольких случаях получения кишечной инфекции школьниками.

Нельзя не обратить внимание на то, что с марта этого года в Петербурге работают чат-бот в телеграме и горячая телефонная линия, через которые родители школьников могут оценить качество питания детей.