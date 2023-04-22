Фонтаны Петербурга будут радовать жителей дольше

В Петербург наконец-то пришла весна не только календарная, но и погодная. Это означает, что горожане будут все чаще гулять по улицам Петербурга, принимать солнечные ванны, попросту чаще проводить время на свежем воздухе.

Одно из излюбленных мест – фонтаны. Как рассказали в пресс-службе города, сезон фонтанов уже официально открыт. Так, например уже работают фонтаны в Южно-Приморском парке, парке 300-летят Петербурга, у Российской национальной библиотеки. В ведомстве уточнили, что на данный момент в городе работает 71 фонтан.

Также известно, что часть фонтанов включат начиная с 1 мая. Например, с этой даты заработают светомузыкальный фонтан на Торговой площади Петергофа, фонтан «Крестики-нолики» в Сестрорецке, а также комплексы на Московской площади и на площади Ленина.

Помимо этого, сообщается, что большинство фонтанов в текущем сезоне будут работать с 9 утра до 22 часов вечера. Отметим, что ранее их работа продолжалось до 21 часа. Власти сообщили, что в период Белых ночей (с 22 мая по 24 июля) 27 фонтанов будут работать до полуночи, а ещё шесть – до 2 часов ночи.