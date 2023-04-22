В Пулково ждут рост числа рейсов из Петербурга в Китай

Ты сезон отпусков и школьных каникул осталось всего ничего. Это означает, что самое время задуматься о том, куда же отправиться на отдых. Казалось бы, сейчас выбор у россиян ограничен. Но это только на первый взгляд. На самом же деле вариантов предостаточно.

Так, например, в петербургском Пулково ожидают увеличение частоты рейсов в Китай, сообщила руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Ольга Зубова.

С её слов, сейчас из Петербурга летают две авиакомпании по направлению в Китае. Одна из них летает один -два раза в неделю в Чэнду, а другая – один раз в неделю в Пекин.

Зубова говорит, что, когда начнёт свою работу механизм безвизовых групповых туристических поездок между государствами, частоту рейсов в сторону Китая планируют довести до ежедневной, сообщает ТАСС.