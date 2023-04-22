Стартовала продажа билетов на поезда из Петербурга в Крым

Что ж, до лета осталось совсем ничего. Уже можно думать о том, куда поехать отдохнуть. Наверняка, для многих жителей Санкт-Петербурга будет актуальным отправиться куда-нибудь на море. Всё-таки хочется погреться на солнышке, запастись витамином D, да и банально уехать подальше от серости и дождей.

В силу того, что выбор авианаправлений сейчас ограничен, проще рассмотреть варианты путешествий по России. К счастью, в нашей необъятной стране есть, что посмотреть. У нас есть и горы, и море– выбирай то, что душе угодно. В частности, можно порадовать себя природой Крыма. Конечно, самолётами туда сейчас не добраться, однако никто не отменял поезда.

Сейчас железнодорожный оператор «Гранд Сервис Экспресс» открыл продажу билетов на поезда из Петербурга в Крым. На данный момент приобрести билеты можно с отправлением до конца июня. Об открытии продаж на даты в июле и последующих месяцах перевозчик решил сообщить позднее.

При этом перевозчик уточняет, что продажа билетов на поезда, который отправляется с Казанского вокзала Москвы будут открываться за 45 суток. На все остальные поезда – за 90 суток.

Ранее также стало известно, что планируется открыть продажу билетов из Петербурга в Евпаторию – поезда будут ходить каждый день. Так, первый рейс из Петербурга в Евпаторию запланирован на 27 апреля, а в обратном направлении – на 29 апреля.

Кроме этого ранее стало известно, что летом ночные «Ласточки» в свяжут Петрозаводск, Псков и Петербург. Уточняется, что дополнительные ласточки будут курсировать в период сезонного увеличение пассажиропотока. Известно, что « Ласточки» из Петербурга в Псков будут доступны в ежедневном формация уже в этом месяце. Если быть точнее, то они будут курсировать с 30 апреля по 30 августа.