Мошенники оставили петербурженку без денег, но с кредитом

К сожалению, мошенники совсем не дремлет. Каждый день они пытаются обмануть если не сотни, то десятки людей точно. В полицию регулярно поступают все новые и новые обращения от граждан, которые стали жертвами злоумышленников. Конечно же, в интересах мошенников надавить на более наивную и беззащитную аудиторию. В первую очередь для них таковыми являются пенсионеры.

Как стало известно нашему изданию от источников в правоохранительных органах, 21 апреля в полицию пришла пенсионерка. Она рассказала что несколькими днями ранее ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они смогли убедить пожилую женщину в том, что её средства находится вне безопасности. Уже как по традиции мошенники стали уверять женщину в том, что для спасения её денег необходимо перевести их на некий безопасный счёт.

Но и этого мошенникам показалось мало: они заставили пенсионерку оформить на себя кредит, а после этого направить деньги все на тот же безопасный счёт. Суммы ущерба составила 751 000 рублей. Сейчас заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемых ищут.