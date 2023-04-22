Петербурженка влетела в припаркованное авто и попала в больницу

Без дорожно-транспортных происшествий новостная повестка Петербурга сегодня не обходится. Так, стало известно, что 22 апреля на улице Малая Балканская случилось очередное ДТП.

Как передает пресс-служба министерства внутренних дел, женщина за рулём Kia влетела в автомобиль Ford. Последний стоял припаркованным на обочине.

В ведомстве добавили, что сама автоледи в состоянии средней степени тяжести попала в больницу. Также с ней в машине была её восьмилетняя дочка, но осмотрев её, врачи отпустили домой. Сейчас полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали о другом дорожно-транспортном происшествии. Все случилось в Приморском районе города. В ДТП с мотоциклом пострадал шестнадцатилетний подросток. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.