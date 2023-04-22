В ДТП с мотоциклом в Приморском районе пострадал 16-летний подросток

Петербург не был бы Петербургом, если бы регулярно не пополнялась статистика происшествий. В частности, дорожно-транспортных происшествий.

Как рассказали в министерстве внутренних дел Петербурга, 21 апреля днём на улице Савушкина произошло ДТП с участием школьника. По имеющейся информации, водитель на мотоцикле ехал от улицы Яхтенная в сторону улицы Планерная. Однако в один момент он не справился с управлением.

Как пишет пресс-служба ведомства, мужчина-мотоциклист наехал на поребрик и упал. После этого мотоцикл столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Mercedes. За рулём последнего был 64-летний водитель.

Известно, что в результате ДТП пассажир мотоцикла – шестнадцатилетний ученик девятого класса – был госпитализирован. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Теперь полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося.