В вас большой буквы приморском районе столкнулись иномарка и мотоцикл

К большому сожалению, в Петербурге все чаще можно увидеть в новостной повестке информацию о дорожно-транспортных происшествий. Как рассказывают в министерстве внутренних дел Санкт-Петербурга, 21 апреля вечером очередное происшествие случилось на пересечении улиц Ильюшина и Планерной.

Ведомстве пояснили что на этом участке столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл Ducati. За рулём иномарки был 21-летний молодой человек, а мотоциклом управляла 27-летняя девушка.

Правоохранительные органы заявили что в результате ДТП водитель мотоцикла попала в медучреждение в тяжелым состоянии. Теперь правоохранителей будут выяснять все детали случившегося. А состояние водителя, который управлял автомобилем Hyundai, на данный момент не сообщается, пишет пресс-служба министерства внутренних дел в своих социальных сетях.