На семь месяцев перекроют реку Карповку

Что ж, в Петербурге порой перекрывают не только дороге, но и целые реки. Как рассказывает пресс-служба городской администрации, в Петроградском районе Петербурга в ближайшие семь месяцев будет закрыта река Карповка. Как уточнили в пресс-службе администрации города, в это время специалисты будут заниматься очисткой дна реки от мусора.

Таким образом, водный транспорт города не сможет передвигаться на участке реки – от Аптекарского до Молодёжного моста. Уточняется, что ограничительные меры на этом участке будут действовать до 30 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Гостей и жителей Санкт-Петербурга вновь предупредили о дорожных ограничениях. На этот раз они коснутся движения по Витебскому проспекту. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале последующей ссылке.