Почти 2 миллиона пенсионерка отдала мошенникам в Петербурге

К большому сожалению, мошенники никак не хотят отстать от наивных пенсионеров. Такая проблема есть и в Санкт-Петербурге. По информации источника издания в правоохранительных органах, 68-летняя пенсионерка пришла в отделение полиции сразу после того, как пообщалась с мошенниками.

По имеющейся информации, мошенники названивали ей с разных номеров в течение нескольких дней. Злоумышленники убеждали женщину перевести деньги на некие безопасные счета. Однако и этого мошенникам показалось мало, они увидели набрать женщину много кредитов.

После этого она отправила на счета мошенников почти 2 000 000 рублей. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела. Выясняется все обстоятельства произошедшего. Каких-либо других подробностей на данный момент неизвестно, добавил источник в правоохранительных органах.