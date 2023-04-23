Путину предложили переименовать Петербург в Ленинград

Левый Фронт выступил с предложением переименовать в Санкт-Петербург обратно в Ленинград. Об этом сообщает издание «Свободная пресса» со ссылкой на координатора движение Сергея Удальцова.

Уточняется, что с такой инициативой и партия выступила 22 апреля – в день рождения Владимира Ленина. Помимо этого, было предложено восстановить музей имени революционера, он был закрыт ещё в начале девяностых.

Как уточняет издания, такие обращения уже были отправлены на адрес губернатора Москвы, а также Петербурга. Отправлено обращение и президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Выше указанные ещё никоим образом не реагировали на поступившие предложения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на Советской улице теперь появилась памятная доска «командиру блокадного трамвая» Михаилу Сороке.