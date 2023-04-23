Памятна доска начальнику «блокадного трамвая» появилась в Петербурге

В Петербурге на Советской улице теперь появилась памятная доска «командиру блокадного трамвая» Михаилу Сороке. Об этом в своем телеграм-канале написал вице-губернатор Кирилл Поляков.

Она появилась на доме №9-13, а проживал он здесь с 1938 по 1990 годы. На счету Михаила Хрисанфовича немало подвигов — он был удостоен ордена красной звезды.

В открытии мемориальной доски принимала участие внучка Сороки Виктория Медведева.

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