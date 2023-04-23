В России появился теоретический экзамен о правилах использования электросамокатов

Министерство внутренних дел РФ внесло изменения в билеты теоретического экзамена на водительские права. Теперь там появятся вопросы ещё и об использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (сим).

Такое решение было принято ввиду того, что с 1 марта текущего года вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Они как раз-таки касались и электросамокатов.

Сейчас в России электросамокаты, моноколёса, гироскутеры имеют новый статус – средства индивидуальной мобильности. Согласно правилам, на них нельзя передвигаться быстрее 25 километров в час. Кроме этого на этих средствах индивидуальной мобильности должны быть фары или фонари, а также тормозная система.

Также известно, что на электросамокатах нельзя останавливаться на островках безопасности, а также ездить по территории парковок.

Как передает издание ТАСС, сейчас все актуальные вопросы экзаменационных задач уже опубликованы на сайте МВД.