В Петербург вернулись лебеди

Главный городской синоптик Александр Колесов поделился интересной новостью. Как оказалось, в город вернулись лебеди. Всё дело в том, что они наконец-то дождались по-настоящему тёплой и весенней погоды в Петербурге.

С его слов, большинство лебедей находятся в акватории Финского залива. В своем телеграмм канале Колесов уточнил,что заселён лебедями в основном южный берег залива.

Как отмечает Колесов в своих социальных сетях,первых лебедей на территории акватории Финского залива можно было заметить ещё две недели назад. Он предполагает, что эти красивые птицы будут радовать гостей и горожан все то время, пока город отходит от холодной зимы и возвращается к тёплой погоде.

Что ж, кажется, у горожан есть возможность сейчас порадовать себя не только по-настоящему весенний погодой и приятными прогулками, но и возможностью посмотреть на птиц.