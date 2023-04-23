В Петербурге от коронавируса коронавируса скончались шесть жителей

К сожалению, коронавирус остается проблемой для всего мира. Каждый день мы слышим о появлении новых подвидов этого заболевания. В частности, недавно стало известно о том, что выявлен штамп под названием «Арктур».

Пока что этот штамм наиболее активно распространяется на территории Индии. Однако, как рассказали в Роспотребнадзоре Российской Федерации, на территории нашей страны также уже зафиксированы первые случаи заражения им.

Как рассказывала глава управления Роспотребнадзора Российской Федерации Анна Попова, система здравоохранения страны готова к новой волне, если таковая возникнет. По данным ведомства, это может произойти уже мае.

Что касается заболеваемости коронавирусом на территории Петербурга, то по последним данным за сутки выявлен 541 случай. Также известно о том, что от заболевания скончались шесть жителей нашего города.