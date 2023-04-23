В Петербурге полыхал Renault в Петроградском районе

Увы, сегодня петербуржцы не оставляют сотрудников ГУ МЧС России по городу и региону без работы. Пожар в Петроградском районе произошел сегодня, 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций в своих социальных сетях — в телеграме.

В ведомство сигнал поступил в 14:54. Как выяснилось, сообщение о возгорании поступило из Петроградского района, на Лазаревском мосту.

Как выяснилось, на этой территории загорелся автомобиль Renault. Пламя распространилось на всю площадь. Потушить пожар удалось к 15:10.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: одна единица техники и пять человек личного состава.

Информация о том, почему возник пожар, кому принадлежит авто – не приводится.

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