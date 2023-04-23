В Ленобласти произошло смертельное ДТП

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на автодороге «Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново». Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел города.

Сегодня, 22 апреля, все случилось около 8 утра на 38-м километре автодороги. Там 52-летний водитель был за рулём «Джип». По непонятным на данный момент причинам, он съехал с дороги в левый кювет. Увы, это привело его к смертельным травмам. Из-за полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Полицией проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего, а также обстоятельства, передает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях, а именно в Telegram канале.

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