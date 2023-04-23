В Петербурге состоится неделя иммунизации

Управление Роспотребнадзора Петербурга сообщило о том, что проведет единую неделю иммунизации. Она запланирована с 24 по 30 апреля. Это необходимо для того, чтобы привлечь населен е к вакцинации и профилактике заболеваний.

В частности, такая кампания направлена на улучшение ситуации с прививками. В ведомстве напомнили, что падение интереса к проведению массовой вакцинации однозначно приведет к тому, что у населения будут чаще встречаться разного рода инфекции. В то же время, если все задумаются о вакцинации, то снизится число случаев заболеваемости, а также снизятся показатели инвалидизации.

Ранее сообщалось, что до летнего сезона осталось всего ничего, а значит многие соберутся в отпуск. Зачастую, людям хочется привести себя в форму именно к этому времени. Самый действенный способ – физические нагрузки. Рассказываем об имеющихся мифах.