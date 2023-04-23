Пьяный петербуржец попался в руки полицейских дважды за день

В Петербурге пьяный мужчина дважды за день попался в руки полицейских. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, сначала накануне вечером в отделение полиции поступил сигнал о том, что в вестибюле метро «Ломоносовская» мужчина в нетрезвом виде ругается матом, причем очень громко.

К месту происшествия выехал наряд полиции, они и задержали мужчину. Вот только ввиду его состояния, он нуждался в помощи медиков. Собственно, мужчина решил подебоширить и в машине скорой помощи, там он ударил фельдшера.

Как итог, из скорой помощи мужчина вновь отправился в полицию, где на него составили административный протокол.

В то же время фельдшеру потребовалась медицинская помощь. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.