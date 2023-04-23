В воскресенье, 23 апреля, ближе к вечеру в Петербурге потерпел крушение дельтаплан. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание 78.ru.
По информации, которой располагает издание, все случилось на территории Красносельского района. Уточняется, что этот летательный аппарат упал на землю неподалёку от Горелово. В каком состоянии сейчас пилот, который управлял дельтапланом, не сообщается.
В министерстве чрезвычайных ситуаций Петербурга на данный момент никак не прокомментировали произошедшее.
Ранее сообщалось, что на Гражданском проспекте Петербурга произошло ДТП, не обошлось и без пострадавших. Как говорят в министерстве внутренних дел Петербурга и Ленобласти. Все случилось накануне вечером — около 23:15. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.