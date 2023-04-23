В Петербурге потерпел крушение дельтаплан

В воскресенье, 23 апреля, ближе к вечеру в Петербурге потерпел крушение дельтаплан. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание 78.ru.

По информации, которой располагает издание, все случилось на территории Красносельского района. Уточняется, что этот летательный аппарат упал на землю неподалёку от Горелово. В каком состоянии сейчас пилот, который управлял дельтапланом, не сообщается.

В министерстве чрезвычайных ситуаций Петербурга на данный момент никак не прокомментировали произошедшее.