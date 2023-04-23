Полиция опровергла информацию о смерти подростка на концерте рэпера SCALLY MILANO

Вчера, 22 апреля, правоохранительные органы прервали концерт рэпера SCALLY MILANO в клубе «Гигант Холл». Позднее разлетелась информация, что якобы это произошло из-за гибели девочки-подростка на концерте. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти прокомментировали эту информацию.

В ведомстве уточнили, что информация о гибели девочки-подростка не соответствует действительности, это не более чем фейк, распространяемый в социальных сетях.