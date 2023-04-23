Скончался самый богатый депутат Госдумы

Сегодня, 24 апреля, стало известно о том, что скончался один из депутатов Государственной думы Николай Борцов. Ему было 77 лет. Причины смерти сейчас не разглашаются. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

С его слов, Борцов был ярким примером успеха «простого сельского парня, достигшего невероятных высот». Он обратил внимание на то, что Борцов всегда откликался на просьбы народа, стараясь помочь людям. В частности, он оказывал помощь больницам, поликлиникам, многодетным семьям, храмам и монастырям.