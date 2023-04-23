Скончался самый богатый депутат Госдумы

Сегодня, 24 апреля, стало известно о том, что скончался один из депутатов Государственной думы Николай Борцов. Ему было 77 лет. Причины смерти сейчас не разглашаются. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
С его слов, Борцов был ярким примером успеха «простого сельского парня, достигшего невероятных высот». Он обратил внимание на то, что Борцов всегда откликался на просьбы народа, стараясь помочь людям. В частности, он оказывал помощь больницам, поликлиникам, многодетным семьям, храмам и монастырям.
Свою карьеру он начал не с политики — начинал он грузчиком на фабрике. Позднее дошел до должности директора Лебедянского консервного завода. После этого он продолжил выстраивать карьеру как депутат и предприниматель, рассказывает Артамонов.
Пока что не сообщается дата и место похорон — станет известно немного позднее. Борцов был депутатом Государственной думы на протяжении четырех созывов. Также известно, что он входил в число богатейших бизнесменов России по версии «Форбс».
Согласно ранее опубликованным декларациям, в прошлом году Николай Борцов заработал порядка 809 миллионов рублей, а за 2020-й — 1,59 миллиарда рублей. Он находился под санкциями США, ЕС и ряда других западных стран.