«Выборгская» не осилила поток петербуржцев

Пробки бывают не только на дорогах, но и вполне себе …в метро! Вот только что делать в таком случае, не очень понятно, ведь на метро в том числе едут и по той причине, чтобы не стоять в пробках на машине. Тем не менее сегодня, 24 апреля, не выдержала поток людей станция метро «Выборгская».

По сообщениям пресс-службы петербургского метрополитена, наземный вестибюль станции пришлось закрыть для входа. В общем — можно выйти, а зайти нельзя. Такое решение приняли из-за того, что образовался уж слишком большой поток людей. Приостановив вход, удалось и комфортно передвигаться в системе метрополитена.

Ранее сообщалось, что спасатели завершили поисковые работы после якобы упавшего дельтаплана в Красносельском районе Петербурга. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций не нашли следов крушения.

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