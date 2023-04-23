Завершились поисковые работы после якобы упавшего дельтаплана в Красносельском районе

Спасатели завершили поисковые работы после якобы упавшего дельтаплана в Красносельском районе Петербурга. Как пишет издание 78.ru, сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций не нашли следов крушения.

Не подтвердили эту информацию и в Центре планирования полетов. Ранее была информация, что, якобы в деревне Аропаккузи, находящейся в семи километрах от Капорского озера, упал дельтаплан.

Ранее мы писали о том, что почти 88 миллиардов рублей составила общая прибыль ведущих российских авиакомпаний в прошлом году. В первую очередь, такой результат объясняется субсидиями от государства. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.

Также вы можете в Ставрополье 44 туристических объекта в ближайшие два года планируют благоустроить за счет курортного сбора. Об этом вы можете прочитать в нашем материале.

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