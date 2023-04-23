За 2022 год российские авиакомпании получили прибыль в 88 миллиардов

Почти 88 миллиардов рублей составила общая прибыль ведущих российских авиакомпаний в прошлом году. В первую очередь, такой результат объясняется субсидиями от государства.

Как пишет издание РБК, чистая прибыль 27 ведущих пассажирских авиакомпаний России, по данным за 2022 год, достигла 87,8 миллиарда рублей. Для сравнения6 это в 2,8 раза больше, чем в 2021 году.

Уточняется, что во многом такой результат удалось достичь за счет оказанной дополнительной государственной поддержке авиапредприятий. Ее оказывали для того, чтобы нивелировать потери из-за санкций, пишет издание.

Ранее сообщалось, что на Кубе планируют ввести платежи картами «Мир» уже в этом году. Отметим, что сейчас на острове уже частично можно использовать карты этой платежной системы. Вот только за год попыток внедрения системы на острове удалось добиться пока только снятия наличных через банкоматы.