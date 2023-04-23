На Кубе хотят запустить оплату картами МИР

На Кубе планируют ввести платежи картами «Мир» уже в этом году. Отметим, что сейчас на острове уже частично можно использовать карты этой платежной системы, вот только одно но — банкоматы готовы дать возможность только снять наличные.

В разговоре с РИА Новости посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья напомнил, что внедрением системы карт МИР здесь занимаются уже год или даже чуть больше. Их хотят использовать при взаимных расчетах. Местные власти понимают, что это удобно для российских туристов, приезжающих на Кубу.

То, что такая система внедряется уже долго, объясняется тем, что пока не удается решить некоторые технические моменты.

Ранее сообщалось, что в Сочи на майские праздники на курорте ждут 260 тысяч гостей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на мэра города Алексея Копайгородского.