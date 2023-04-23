На майские праздники в Сочи ожидают порядка 260 тысяч туристов

В Сочи на майские праздники на курорте ждут 260 тысяч гостей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на мэра города Алексея Копайгородского.

Он также рассказал, что за зимний период в город приехало около 1,3 миллиона человек. При этом в горах за эти три зимних месяца отдохнули 870 тысяч туристов.

На майские праздники загрузка средств размещения в Сочи в среднем прогнозируется на уровне до 90%. А вот летом город-курорт ожидает встретить 4,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что по имеющейся информации, житель Петербурга пропал в водах Красного моря. Сейчас с мужчиной не удается выйти на связь. В общем и целом, мужчина занимался переправкой корабля. О том, что мужчина не выходит на связь, стало известно от его супруги. Подробности по этой теме вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.