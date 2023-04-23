В Ставрополье за счет курортного сбора обустроят 44 объекта

В Ставрополье 44 туристических объекта в ближайшие два года планируют благоустроить за счет курортного сбора. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и оздоровительных курортов края.

Как отмечают в министерстве, именно за счет такого благоустройства и создания современных мест отдыха — в соответствие с запросами туристов — удастся увеличить туристический поток.

В планах также реализовать 21 инвестиционный проект санаторно-курортного и гостиничного назначения. Уточним, что сбор взимают только с отдыхающих в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. Жители края освобождены от уплаты туристического сбора.

Ранее сообщалось, что почти 88 миллиардов рублей составила общая прибыль ведущих российских авиакомпаний в прошлом году.