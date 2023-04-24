ФК «Зенит» потратил на зарплаты 8 миллиардов за год

«Зенит» опубликовал финансовую отчетность за 2022 год. Так, за прошлый год петербургский клуб получил выручку в размере 13,7 миллиарда рублей. При этом валовый убыток достиг 1,06 миллиарда рублей, а чистый — 647,9 миллиона рублей. Это на 61,4% больше, чем годом ранее.

Как передает sports.ru, большая часть дохода (15,1 млрд рублей из 15,43 млрд) — это поступления от продажи «продукции, товаров, работ и услуг». Этот показатель за год только возрос — плюс 8%.

А вот расходы клуба составили 12,3 миллиарда рублей. Из них 8,01 миллиарда рублей числятся в декларации как оплата труда работников. Интересно, что это на 12,3% меньше, чем в 2021 году. Еще 3,69 миллиарда задекларировано как платежи «поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги».

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Петербурга принял решение ввести процедуру наблюдения в АО «Лужский мясокомбинат».