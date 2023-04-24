АО «Лужский мясокомбинат» попало под наблюдение из-за долгов в 1,5 миллиарда

Арбитражный суд Петербурга принял решение ввести процедуру наблюдения в АО «Лужский мясокомбинат». Отметим, что компания с соответствующим заявлением обратилась самостоятельно еще в январе. Причина — долги по кредитам, налогам и зарплате. Суммарно — на 1,5 миллиарда рублей.

Это предприятие было создано еще в 90-ыхна базе государственного одноимённого предприятия. Его продукцией было мясо в полутушах и отрубах, а также субпродукты, пишет «Деловой Петербург».