АО «Лужский мясокомбинат» попало под наблюдение из-за долгов в 1,5 миллиарда

Арбитражный суд Петербурга принял решение ввести процедуру наблюдения в АО «Лужский мясокомбинат». Отметим, что компания с соответствующим заявлением обратилась самостоятельно еще в январе. Причина — долги по кредитам, налогам и зарплате. Суммарно — на 1,5 миллиарда рублей.
Это предприятие было создано еще в 90-ыхна базе государственного одноимённого предприятия. Его продукцией было мясо в полутушах и отрубах, а также субпродукты, пишет «Деловой Петербург».
Ранее сообщалось, что полицией Московского района задержан подозреваемый в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Одного из вымогателей полицейские смогли отыскать и задержать. Как выяснилось, обратившегося в полицию Петербурга мужчину увезли на кладбище, чтобы стрясти деньги за долг, которого у него не было.