В Петербурге эксперты обсудили финансовые и правовые риски при работе с оборонными заказами

21 апреля в Санкт-Петербурге прошла конференция «Правовые и экономические аспекты работы в рамках государственного оборонного заказа», организованная производственным холдингом «Кингисеппский машиностроительный завод» при поддержке Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, информационно-аналитического портала «Технология машиностроения MASHNEWS», адвокатского бюро «ПромБизнесКонсалтинг» и военного представительства Министерства обороны Российской Федерации.

В конференции приняли участие вице-президент Санкт-Петербургской промышленной палаты Екатерина Лебедева, заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «КМЗ» Марина Ведмук, управляющий партнер адвокатского бюро «ПромБизнесКонсалтинг» Александр Гуканов и финансовый директор ООО «КМЗ» Мария Милющенко. Модерировала Наталья Беляева, генеральный директор ООО Дельфи, председатель Комиссии по экологии Совета ТПП РФ по ЭЗЦ, член НТС Минпромторга России

Участники обсудили практику, которая стала складываться по фактам выявленных нарушений при исполнении государственного оборонного заказа, поговорили о финансовых и правовых рисках при работе с ГОЗ.

Мария Милющенко, финансовый директор ООО «КМЗ», рассказала о финансовых аспектах ведения хозяйственной деятельности при исполнении ГОЗ. В частности, о налогообложении в части выполнения компаниями обязательств перед бюджетом при отсутствии финансирования от госзаказчика и, как следствие, головного исполнителя. В сложившейся сегодня ситуации отсрочка оплаты по ГОЗ не означает отсрочки по налоговым обязательствам.

Мария Милющенко:

«275 ФЗ обозначает, что ГОЗ финансируется за счет госбюджета. И мы видим тенденцию, когда авансирование по ГОЗ снижается, а окончательные расчеты предполагают большую временную отсрочку. Головной исполнитель переносит эти условия финансирования на своих исполнителей в кооперации. При этом исполнители обязаны оплатить в бюджет НДС и налог на прибыль по факту реализации товаров независимо от отсутствия окончательного расчета по ГОЗ. Закономерно встает вопрос: почему, не получая своевременно денег от государства, исполнители должны пополнять бюджет? Государство перекладывает на них налоговое бремя, которое они должны обеспечить собственными средствами. Было бы справедливее рассмотреть возможность внедрения кассового метода начисления налогов».

Марина Ведмук, заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «КМЗ», рассказала об изменении судебной практики за последний год в части трактовки условий госконтрактов в рамках ГОЗ об окончательном расчете.

Марина Ведмук:

«Если, например, Министерство обороны заключает госконтракт с головным исполнителем, последний обязан транслировать аналогичные условия для контракта по кооперации. Однако на государственном уровне типовой текст госконтракта не утвержден. На практике используется примерно один и тот же текст, в котором есть формулировка, что оплата за фактические работы осуществляется заказчиком не ранее поступления соответствующих денежных средств от госзаказчика».

Определения «соответствующих средств» нет в законодательстве, судебная практика трактует его по-разному. В одних случаях полученный головным исполнителем аванс подпадает под это определение. А иногда решается, что исполнителю нужно дождаться окончательного расчета по госконтракту, чтобы получить оплату.

По словам Марины Ведмук, если заказчик задолжал компании за выполненные работы, при подготовке искового заявления к подаче в Арбитражный суд следует запрашивать у заказчика данные о поступлении соответствующих денежных средств. Если деньги по госконтракту в достаточном объеме поступили на счет, заказчику придется доказывать, что он направил их на более важные цели.

Наталья Беляева, модератор конференции, отметила: «Отличной мерой поддержки бизнеса в условиях внешнего санкционного давления могло бы стать включение в перечень налогов, по которых предоставляется инвестиционный налоговый кредит, для предприятий, образующих цепочку кооперации для выполнения гособоронзаказа, НДС. Особенно, учитывая длительность сроков исполнения договоров ГОЗ (5-7 лет), а значит и оплаты по ним».

По итогам обсуждения спикеры подготовят резолюцию с предложением инструментов, которые могут исправить сложившуюся для бизнеса ситуацию, и разошлют в заинтересованные органы власти.