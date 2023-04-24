На Дунайском проспекте снесло крышу с дома

Во Фрунзенском районе Петербурга 24 апреля ветром снесло временную крышу жилого дома. Все случилось на Дунайском проспекте.

Как говорят в пресс-службе прокуратуры города, временная кровля слетела с жилого дома. К месту происшествия выехали специалисты прокуратуры Фрунзенского района. Сейчас эти специалисты контролируют, как соблюдаются права Жильцов дома. Кроме этого, они координирует работу экстренных служб и правоохранительных органов.

В результате обошлось без жертв, однако припаркованные возле дома автомобили получили механические повреждения. Будет оцениваться размер ущерба.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все возможные подробности инцидента. В дальнейшем прокуратура должна дать оценку соблюдение требований законодательства в сфере ЖКХ, говорят в пресс-службе ведомства.