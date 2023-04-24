На Дунайском проспекте снесло крышу с дома

Во Фрунзенском районе Петербурга 24 апреля ветром снесло временную крышу жилого дома. Все случилось на Дунайском проспекте.

Как говорят в пресс-службе прокуратуры города, временная кровля слетела с жилого дома. К месту происшествия выехали специалисты прокуратуры Фрунзенского района. Сейчас эти специалисты контролируют, как соблюдаются права Жильцов дома. Кроме этого, они координирует работу экстренных служб и правоохранительных органов.

В результате обошлось без жертв, однако припаркованные возле дома автомобили получили механические повреждения. Будет оцениваться размер ущерба.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все возможные подробности инцидента. В дальнейшем прокуратура должна дать оценку соблюдение требований законодательства в сфере ЖКХ, говорят в пресс-службе ведомства.

общество происшествие чп


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлете и пытается совершить посадку
Стилист Жутковская назвала самую актуальную обувь на весну 2023 года
Налог на электросамокаты предложили ввести в Санкт-Петербурге
ЯНАО и Петербург свяжет прямой поезд
В Петербурге эксперты обсудили финансовые и правовые риски при работе с ...
На Дунайском проспекте снесло крышу с дома
Нерест щуки начался на Ладоге в Ленобласти
Стартовал новый этап реконструкции на станции метро «Чернышевская»