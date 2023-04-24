Самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлете и пытается совершить посадку

Сегодня, 24 апреля, самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлете. Он вылетал из аэропорта Катманду, теперь пытается приземлиться в воздушной гавани.
По информации агентства Ani, которое ссылается на собственный источник, сейчас к аэропорту подъехали пожарные машины и огнеборцы.
Номер рейса, тип самолета и число пассажиров на данный момент неизвестны. Также как и не приводится информация о том, сколько человек находятся на борту, есть ли пострадавшие.
Ранее сообщалось, что во Фрунзенском районе Петербурга 24 апреля ветром снесло временную крышу жилого дома. Все случилось на Дунайском проспекте. Как говорят в пресс-службе прокуратуры города, временная кровля слетела с жилого дома. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.
пожар самолет чп


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлете и пытается совершить посадку
Стилист Жутковская назвала самую актуальную обувь на весну 2023 года
Налог на электросамокаты предложили ввести в Санкт-Петербурге
ЯНАО и Петербург свяжет прямой поезд
В Петербурге эксперты обсудили финансовые и правовые риски при работе с ...
На Дунайском проспекте снесло крышу с дома
Нерест щуки начался на Ладоге в Ленобласти
Стартовал новый этап реконструкции на станции метро «Чернышевская»