Самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлете и пытается совершить посадку

Сегодня, 24 апреля, самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлете. Он вылетал из аэропорта Катманду, теперь пытается приземлиться в воздушной гавани.

По информации агентства Ani, которое ссылается на собственный источник, сейчас к аэропорту подъехали пожарные машины и огнеборцы.

Номер рейса, тип самолета и число пассажиров на данный момент неизвестны. Также как и не приводится информация о том, сколько человек находятся на борту, есть ли пострадавшие.