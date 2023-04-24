Приезжающим работать в Петербург иностранцам будут ставить прививку от кори

Приезжающим на заработки в Петербург иностранцам будут делать прививки от кори. Такое постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова, передает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Российской Федерации.

По имеющейся информации, с января по апрель в городе выявлен 31 случай кори, из которых 13 — у детей. При этом отмечается, что 8 из этих случаев оказались завозными.

Для сравнения – с 2020 по 2022 годы фиксировались единичные случаи этой болезни.

Работодатели, у которых есть сотрудники-иностранцы, должны будут обеспечить их вакцинацию до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что совсем скоро будет отмечаться День Победы. Ввиду этого в городе ожидаются масштабные подготовки — репетиции парада. Конечно же, это даст о себе знать в части движения транспорта в городе. Подробности по ссылке.