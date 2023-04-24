В России из-за коронавируса скончались 34 жителя

Пока что коронавирус остается проблемой для нашей страны, да и не только для неё. Безусловно, медики и учёные делают все возможное, для того чтобы жителям было проще и спокойнее жить рука об руку с этой болезнью. Например, разрабатываются вакцины, благодаря которым можно избежать серьезных осложнений.

Тем не менее пока что управлению Роспотребнадзора Российской Федерации приходится в ежедневном формате отчитываться о том, сколько человек заболели, выздоровели, умерли от коронавируса.

По состоянию на 24 апреля 2023 года, с коронавирусом госпитализировали в медицинские учреждения 382 человека. Это на 21,6% меньше, если сравнивать с 23 апреля. Также известно, что выздороветь удалось 4917 людям. В свою очередь этот показатель на 10,7% меньше по сравнению с минувшими сутками.

Помимо этого сообщается, что выявлено 5458 новых случаев заражения, а также 34 летальных исхода.