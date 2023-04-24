В Петербурге мужчина решил украсть женскую обувь, но попал в полицию

Росгвардия в Санкт-Петербурге задержала рецидивиста, который украл женскую обувь из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что все случилось днём 23 апреля. Сотрудники ведомства задержали ранее неоднократно судимого мужчину. На этот раз он решил совершить кражу нескольких коробок с обувью из сетевого магазина в торговом центре на Ленинском проспекте.

По имеющейся информации, сотрудники ведомства находились на маршруте патрулирования вблизи этого торгового центра. Вдруг сотрудники воспользовались кнопкой тревожной сигнализации.

После этого росгвардейцы прибыли к месту происшествия. Как выяснилось, мужчина пытался незаметно, не оплатив, пронести три пары обуви – женские полуботинки.

У мужчины изъяли все похищенное и доставили его в отделение полиции. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за кражу, грабёж, разбой, хранение наркотиков и психотропных веществ.