В ДТП в Петербурге пострадала девятилетняя школьница

Воскресенье, 23 апреля, не обошлось без дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга.

По имеющейся информации, днём около дома по Народной улице водитель за рулём KIA не справился с управлением, а также выбрал небезопасную дистанцию до автомобиля, который ехал перед ним. Как итог, он столкнулся с автомобилем Hyundai. За рулём последнего была 39-летняя автоледи.

Известно, что в результате пострадала пассажирка автомобиля Hyundai. Это девятилетняя девочка. Её пришлось госпитализировать в медицинское учреждение, врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести. Сотрудники полиции на данный момент проводят проверку по факту произошедшего ДТП. Устанавливаются все его обстоятельства. Каких-либо других подробностей о произошедшем на данный момент не приводится. В частности, пока остается неизвестным, в связи с чем водитель не справился с управлением автомобиля.