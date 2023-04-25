Место, где кипит жизнь

Компании по производству кухонной мебели задались вопросом, что предпочитает сегодня клиент: большую кухню-гостиную или два раздельных помещения. В моде первый вариант, считают в компании Кухонный Двор. Тем важнее при оборудовании кухонного пространства становится выбор материалов.

«Все чаще наши покупатели заказывают меблировку для кухонь-гостиных, исходя из того, что в этом помещении вся семья будет не только обедать и ужинать, но еще проводить совместный досуг и принимать гостей. Это можно назвать модным трендом», — поделились в компании Кухонный Двор.

Объединить и правильно разделить

При варианте кухня-гостиная важно грамотно зонировать общую площадь, напоминают дизайнеры. Ведь кухня — своеобразный производственный цех, а гостиная – место отдыха с мягкой мебелью, телевизором и прочей домашней электроникой. Поэтому, объединив кухню и гостиную в одно помещение, необходимо разделить его на несколько зон.

«При всех преимуществах общего пространства, человек, сидя в гостиной, не должен ощущать, что он на кухне. Разделение на зоны экономит силы и время на выполнение различных действий, подготовку к ним и уборку», — подчеркивают эксперты Кухонного Двора.

В компании отмечают, что важнейшим моментом при оборудовании кухни, а особенно кухни-гостиной, является подбор материалов. Они должны быть неуязвимы. Но при этом не стоит забывать, что именно фасады – лицо кухонного гарнитура, а сегодняшний потребитель не согласен на однотипные серийные варианты, каждому хочется чего-то особенного, какой-то изюминки. Сейчас заказчикам важен не только цвет, но и тактильные ощущения, отмечают эксперты Кухонного Двора.

Внимание на поверхности

Каталог любой уважающей себя компании содержит несколько десятков вариантов кухонных фасадов. Кухонный Двор предлагает более 50 вариантов фактур и более 2 тысяч оттенков. Причем любой из этих фасадов справится со своими главными задачами: все они легко очищаются, влагоустойчивы и термоустойчивы. А есть даже покрытия, способные к самовосстановлению, – это для кухни-гостиной просто находка. Мелкие повреждения таким фасадам не страшны — инновационная термовосстанавливающаяся экомембрана «Regen Skin» способна их регенерировать.

А вот модели с фасадами «Extra Touch Matt» обладают приятной как бы бархатистой текстурой.

Дизайнеры компании поделились парой секретов, что придает их кухонным гарнитурам шикарный дорогой вид:

«Например, «бархатные» фасады обрамляются металлизированными кромками под золото, серебро или бронзу. Прекрасное решение для тех, кому нужна эффектная кухня. Идеально гладкая поверхность «Extra Touch Gloss», имитирующая стекло, также способна произвести впечатление».

В Кухонном Дворе рекомендуют выбирать фасады не только заочно, на сайте производителя, а обязательно пощупать, погладить, убедиться в надежности понравившегося материала, воспользовавшись «краш-тестом» фасадов в любом из восьми салонов города, и придирчиво проверить качество фурнитуры.

Советы эксперта при покупке кухонной мебели и оборудования:

Выбирая материал для мебели, не только расспросите продавца обо всех его свойствах, но и потрогайте поверхность, а также воспользуйтесь услугой «краш-тест» в салоне Кухонный Двор;

Удобно будет заказать 3D-дизайн проект на этапе ремонта с планированием электрической разводки и коммуникаций, а также доверить изготовителю кухонного гарнитура подбор техники и аксессуаров – это избавит от ошибок с размерами и может оказаться дешевле самостоятельного подбора;

Лучше выбирать компанию, которая дает многолетнюю гарантию на свою кухонную мебель (Кухонный Двор дает гарантию до 12 лет, а также по желанию клиентов проводит регулярное техническое обслуживание приобретенной мебели).

Справка:

Компания «Кухонный Двор» работает на рынке 27 лет. Производитель применяет конвейерную линию сборки, за счет чего вся мебель имеет идеальную геометрию. В Санкт-Петербурге расположено 8 фирменных салонов «Кухонный Двор».

В настоящее время в Кухонном Дворе проходит целый ряд акций. Например, при заказе кухни покупатель, подавший заявку на визит в салон до конца апреля, получит 3000 рублей в подарок. Достаточно ввести свой телефон на сайте и нажать на «Хочу!» Также салоны предлагают существенные скидки новоселам, акции на технику ведущих мировых брендов, столешницу за 1 рубль и другие дисконты.

www.kd-kuhni.ru

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