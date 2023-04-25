Место, где кипит жизнь

Место, где кипит жизнь
Фото: компания "Кухонный Двор"

Компании по производству кухонной мебели задались вопросом, что предпочитает сегодня клиент: большую кухню-гостиную или два раздельных помещения. В моде первый вариант, считают в компании Кухонный Двор. Тем важнее при оборудовании кухонного пространства становится выбор материалов.

«Все чаще наши покупатели заказывают меблировку для кухонь-гостиных, исходя из того, что в этом помещении вся семья будет не только обедать и ужинать, но еще проводить совместный досуг и принимать гостей. Это можно назвать модным трендом», — поделились в компании Кухонный Двор.

Объединить и правильно разделить

При варианте кухня-гостиная важно грамотно зонировать общую площадь, напоминают дизайнеры. Ведь кухня — своеобразный производственный цех, а гостиная – место отдыха с мягкой мебелью, телевизором и прочей домашней электроникой. Поэтому, объединив кухню и гостиную в одно помещение, необходимо разделить его на несколько зон.

Фото: компания «Кухонный Двор» / Кухня-гостиная Ноа Лофт + Стоун Колор

«При всех преимуществах общего пространства, человек, сидя в гостиной, не должен ощущать, что он на кухне. Разделение на зоны экономит силы и время на выполнение различных действий, подготовку к ним и уборку», — подчеркивают эксперты Кухонного Двора.

В компании отмечают, что важнейшим моментом при оборудовании кухни, а особенно кухни-гостиной, является подбор материалов. Они должны быть неуязвимы. Но при этом не стоит забывать, что именно фасады – лицо кухонного гарнитура, а сегодняшний потребитель не согласен на однотипные серийные варианты, каждому хочется чего-то особенного, какой-то изюминки. Сейчас заказчикам важен не только цвет, но и тактильные ощущения, отмечают эксперты Кухонного Двора.

Фото: компания «Кухонный Двор» /Кухня Патриция Солей

Внимание на поверхности

Каталог любой уважающей себя компании содержит несколько десятков вариантов кухонных фасадов. Кухонный Двор предлагает более 50 вариантов фактур и более 2 тысяч оттенков. Причем любой из этих фасадов справится со своими главными задачами: все они легко очищаются, влагоустойчивы и термоустойчивы. А есть даже покрытия, способные к самовосстановлению, – это для кухни-гостиной просто находка. Мелкие повреждения таким фасадам не страшны — инновационная термовосстанавливающаяся экомембрана «Regen Skin» способна их регенерировать.

Фото: компания «Кухонный Двор»/Кухня Джейн «Regen Skin»

А вот модели с фасадами «Extra Touch Matt» обладают приятной как бы бархатистой текстурой.

Дизайнеры компании поделились парой секретов, что придает их кухонным гарнитурам шикарный дорогой вид:

Фото: компания «Кухонный Двор»/Кухня Ханна Стил «Extra Touch Matt

«Например, «бархатные» фасады обрамляются металлизированными кромками под золото, серебро или бронзу. Прекрасное решение для тех, кому нужна эффектная кухня. Идеально гладкая поверхность «Extra Touch Gloss», имитирующая стекло, также способна произвести впечатление».

Фото: компания «Кухонный Двор»/Кухня Рина Гласс « Extra Touch Gloss »

В Кухонном Дворе рекомендуют выбирать фасады не только заочно, на сайте производителя, а обязательно пощупать, погладить, убедиться в надежности понравившегося материала, воспользовавшись «краш-тестом» фасадов в любом из восьми салонов города, и придирчиво проверить качество фурнитуры.

Советы эксперта при покупке кухонной мебели и оборудования:

  • Выбирая материал для мебели, не только расспросите продавца обо всех его свойствах, но и потрогайте поверхность, а также воспользуйтесь услугой «краш-тест» в салоне Кухонный Двор;
  • Удобно будет заказать 3D-дизайн проект на этапе ремонта с планированием электрической разводки и коммуникаций, а также доверить изготовителю кухонного гарнитура подбор техники и аксессуаров – это избавит от ошибок с размерами и может оказаться дешевле самостоятельного подбора;
  • Лучше выбирать компанию, которая дает многолетнюю гарантию на свою кухонную мебель (Кухонный Двор дает гарантию до 12 лет, а также по желанию клиентов проводит регулярное техническое обслуживание приобретенной мебели).
Фото: компания «Кухонный Двор»/Кухня Стоун Колор

Справка:

Компания «Кухонный Двор» работает на рынке 27 лет. Производитель применяет конвейерную линию сборки, за счет чего вся мебель имеет идеальную геометрию. В Санкт-Петербурге расположено 8 фирменных салонов «Кухонный Двор».

В настоящее время в Кухонном Дворе проходит целый ряд акций. Например, при заказе кухни покупатель, подавший заявку на визит в салон до конца апреля, получит 3000 рублей в подарок. Достаточно ввести свой телефон на сайте и нажать на «Хочу!» Также салоны предлагают существенные скидки новоселам, акции на технику ведущих мировых брендов, столешницу за 1 рубль и другие дисконты.

www.kd-kuhni.ru

https://t.me/kdregions

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