Банки подключились к развитию внутреннего туризма в России

К развитию внутреннего туризма начали подключаться банки и коммерческие компании. Их программы лояльности рассчитаны не только на путешественников, предпочитающих организованные туры, но и на тех, кто готов исследовать Россию самостоятельно.

По данным Ростуризма, за два года существования государственной программы туристического кэшбека ей воспользовались более 4 млн человек, которые вернули 15,5 млрд рублей. В этом году продолжение программы пока под вопросом. Известно, что Минфин не включал выплаты путешественникам в проект бюджета на 2023 год. Но и отказываться от нее пока не стали.

Спрос на путешествия внутри России не только сохраняется, но продолжает расти. К примеру, по подсчетам Ассоциации туроператоров России, интерес к Дагестану в первом квартале 2023 года был на 244% больше по сравнению с 2021 годом, Анапа прибавила 41%, Геленджик – 35%, а Петербург – 31%. Поэтому российские банки и компании активно выходят на рынок сервисов для путешественников. Некоторые игроки рынка дают возможность забронировать отель для поездки и частично вернуть стоимость проживания. Эта ниша оказалась свободна после ухода Booking и Airbnb с российского рынка, а спрос на бронирования в один клик сохранился. Примечательно, что подобные программы лояльности есть не только у маркетплейсов и туристических агентств, но и у российских банков.

«После ухода с российского рынка привычных сервисов для путешествий мы стали развивать собственную платформу «МКБ Travel» и давать клиенту альтернативу выбора, доступные цены и актуальные предложения», — рассказал руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.

Кроме этого, клиенты банка могут получить кэшбек в 10% от стоимости проживания. Средства в этом случае поступают на специальный бонусный счет в течение месяца после оплаты бронирования.

Собственный кэшбек от бизнес-сообщества и компаний, кажется, будет актуальным даже в случае старта нового сезона государственной программы кэшбека. Госпрограмма рассчитана преимущественного на организованных туристов, а собственные программы банков позволяют вернуть часть средств за короткие и даже деловые поездки, поскольку учитывают проживание в гостиницах.