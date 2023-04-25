Медики рассказали, как подготовиться к старению

Молодость штука не вечная, увы и ах. Однако так или иначе признаки старения можно «сгладить». Причем в разном возрасте и меры применять нужно разные.

Так, например, после 40 стоит большой акцент делать на витамин D, потому что он улучшает память, иммунитет и качество костной ткани. В частности, заполучить его можно с помощью яиц, молока, апельсинового сока и печени трески.

Не стоит игнорировать и железо, чтобы снабжать кровь достаточным количеством кислорода. Не будет лишним добавить в свой рацион больше белка и полиненасыщенных жирных кислот. Они содержатся в свинине, яйцах, грецких орехах, лососе и льняном масле. ‌ После 50 лет стоит задумываться о витамине B12, который вы можете отыскать в продуктах животного происхождения: рыбе, мясе, яйцах и молоке. ‌ После 65 лет нужен «удар» по белку, так как мышечной массы становится все меньше, а терять ее быстро — печально. Лучше как можно больше употреблять красного мяса, овощей, фруктов и ягод.

Есть и те продукты, которые с возрастом стоит исключать, а некоторые увеличить в потреблении — например, курагу, чечевицу и молочные продукты. Также стоит отдавать предпочтение ягодам, орехам, бобовым. ‌ 💦 Пейте больше воды, ведь с возрастом обезвоживание влияет на нас только сильнее. Если в клетках будет меньше жидкости, то и условные лекарства будут усваиваться хуже.

Чтобы этого не произошло, соблюдайте питьевой режим и пейте достаточное количество воды каждый день: от 1,5 до 2 литров.