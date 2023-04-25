В Ботаническом саду Петра Великого распустилась сакура

Кажется, весна всячески дает нам понять, что уже пришла в Петербург. Так, в Ботаническом саду Петра Великого уже распустились первые цветы сакуры. Об этом рассказали в пресс-службе сада.

Как рассказали специалисты, обычно дерево цветет примерно неделю, однако если погода будет слишком теплой или же вовсю будут лить дожди — время цветения сокращается. Сегодня, 25 апреля, первые цветы распустились, но пока не идет речи о полноценном цветении, дереву требуется еще два-три теплых дня.

«В среднем дерево цветет одну неделю. Очень теплая погода или дожди сокращают время цветения», – отметили в пресс-службе.

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