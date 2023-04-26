В Петербурге молодая пара устроила разбой с ножом на улице Жуковского

Полицейскими задержана молодая пара, подозреваемая в разбое в центре Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, в отделение полиции 25 апреля пришел местный житель, который рассказал, что на него напали на пересечении улиц Жуковского и Радищева. К нему применили силу двое — мужчина и женщина, они угрожали ему ножом. После этого они украли у него телефон.

В этот же день сотрудники ведомства отыскали подозреваемых — ими оказались 23-летние мужчина и женщина. У них также изъяли нож и телефон. Заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что скульптуры бронзовых быков после реставрации вернут на их историческое место — в Адмиралтейский район. На данный момент они расположены у ворот Ленинградского мясокомбината им. Кирова на Московском шоссе.