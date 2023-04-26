В Петербурге подросли средние зарплаты

Сегодня, 25 апреля, проходит очередное пленарное заседание Законодательного собрания Петербурга. На нем губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с ежегодным докладом о работе Смольного за прошлый год.

Как заявил Беглов, в прошлом году средняя номинальная заработная плата в городе выросла — до 84 480 рублей. За год этот показатель вырос на 11,2%. Увеличилась и минимальная зарплата — до 23,5 тысячи рублей — и это на 45% выше федерального показателя, утверждает Беглов.

Кроме этого, он доложил о росте зарплат у работников бюджетной сферы — в том числе у учителей и медиков. В совокупности увеличение зарплат коснулось 173 тысяч человек, говорит он парламентариям Законодательного собрания.

Также губернатор похвастался и показателями безработицы — 1,7%, что самый низкий показатель в стране.