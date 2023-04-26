Житель Петербурга ради украденной кепки начал угрожать ножом

В Санкт-Петербурге в гипермаркете на Мурманском шоссе сотрудники Росгвардии задержали вооруженного мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что днём 24 апреля, один из посетителей магазина строительных и хозяйственных товаров хотел вынести кепку через кассу, не заплатив за неё. В один момент это заметил сотрудник магазина, он попытался остановить противоправные действия. После этого злоумышленник достал нож и начал угрожать сотруднику магазина убийством. Более того, он попытался нанести ему удар ножом в голову.

После этого персонал магазина решил воспользоваться тревожной кнопкой и нажал её. Тогда мужчина попытался сбежать. Однако наряд Росгвардии прибыл к месту происшествия незамедлительно, поэтому мужчину удалось задержать на парковке возле магазина.

После этого мужчину доставили в отделение полиции. Оказалось, что до этого он уже был судим – за мошенничество, за кражу, за незаконное хранение наркотиков.