Владелец яхты, пропавшей в Красном море, хотел нанять экипажу охрану

Владелец прогулочной яхты, которая пропала в Красном море вместе с россиянами, хотел нанять экипажу охрану. Об этом стало известно изданию 78.ру.

Напомним, что ранее стало известно, что в Красном море пропала яхта с тремя петербуржцами. Как рассказала средствам массовой информации супруга капитана, владелец яхты нанимал её мужа для того, чтобы тот перегнал яхту.

Последний раз экипаж был на связи в ночь на 18 апреля. С тех пор никакой информации о том, где находится яхта и что с её экипажем, не поступало. Обеспокоенные родственники уже стали бить тревогу. Одна из версий, что произошло с экипажем – яхту захватили пираты. На данный момент не поступало ни опровержение, ни подтверждение этой информации.

Отмечается, что утром 19 апреля у матроса работал телефон. Теоретически имеется возможность от следить сигнал.