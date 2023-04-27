Появилось видео с задержанием блогерши Елены Блиновской

Сегодня, 27 апреля, стало известно, что следственные органы задержали блогера Елену Блиновскую. Её поймали при попытке пересечь границу страны на арендованном автомобиле. При ней также были авиабилеты для перелета в другую страну.
Сейчас следственный комитет РФ опубликовал видео с момента задержания. На нем можно увидеть, что Елена Блиновская стоит возле автомобиля марки Mersedes. Судя по окружающей обстановке, ее поймали возле таможенного поста. Также ранее стало известно, что в офисе и по месту проживания подозреваемой проводятся обыски.
Ранее стало известно, что она уклонялась от уплаты налогов на добавленную стоимость и на доходы физических лиц. Общая сумма неуплаченных налогов — 918 миллионов рублей, говорят в в следственном комитете. В отношении Блиновской завели уголовное дело.
До этого сама блогерша опровергала информацию о том, что обходит уплату налогов, отмечая, что с ней работают профессионалы.