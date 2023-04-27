В Петербурге на берегу Финского залива нашли тело лысой женщины

В среду, 26 апреля, в Ленобласти на берегу Финского залива замечен труп женщины без волос. Как сообщает источник издания Gazeta.SPb в правоохранительных органах, тело было найдено в поселке Пески накануне утром.

Источник уточняет, что внешних признаков того, что смерть была насильственной, не обнаружено. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Из примет женщины обозначается только следующее: рост 165-170 сантиметров, лысая, одета в серую футболку, чёрную кофту, серые спортивные штаны. Особых примет нет.

Ранее сообщалось, что глава администрации Пушкинского района Петербурга Андрей Чапуров дал комментарий по поводу инцидента, произошедшего в Павловске в ночь с 26 на 27 апреля. В своем телеграм-канале он написал, что сообщения о звуке взрыва стали поступать еще вечером. Подробности по ссылке.