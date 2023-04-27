Подрядчики ремонта дорог в Петербурге и Ленобласти переходят на китайскую и российскую технику перед началом сезона

Российские дорожные строители перед началом нового сезона заменили европейскую технику на отечественную и китайскую. Стоимость покупки техники, как указывают эксперты, выросла почти в два раза. Рассказываем, как это может сказаться на темпах дорожного строительства и какие новые тенденции появились на рынке специализированной техники.

Согласно данным Госзакупок, средняя стоимость тендера на дорожный ремонт в новом сезоне выросла в Ленобласти только на 8,64%. С одной стороны, это больше прогнозируемой Центральным банком инфляции, которая оценивается регулятором по итогам года в 5-7%. Однако корректировка цен, кажется, не учитывает сложившиеся на рынке строительной техники тренды.

Так, к примеру, по оценкам Национального объединения строителей, доля западного импорта в сегменте дорожно-строительной техники на 2022 год составляла порядка 50%. Причем по некоторым позициям российских альтернатив, похоже, не было вовсе: в этом случае речь идет об асфальтоукладчиках, дорожных фрезах и бетоноукладчиках. При этом японские производители, к примеру Komatsu, занимали порядка четверти рынка поставок экскаваторов в Россию. В настоящий момент компания, как и ряд западных производителей, прекратила свои поставки не только готового оборудования, но и комплектующих к нему.

Как указывают эксперты, крупные игроки дорожно-строительного рынка, как правило, имеют собственный парк техники. Но пока не ясно, как долго они смогут обслуживать активы с учетом ограничения поставок. В результате освободившиеся ниши начали занимать китайские и российские производители. Однако есть свои нюансы.

К примеру, управляющий партнер «ГРУППА КИТ» Роман Чуркин оценивает, что самосвалы российского производства прибавили в цене за последние годы почти 5 млн рублей. Если раньше технику можно было купить за 4-5 млн, то сейчас ее стоимость приближается к 10 млн. Поэтому подрядчики начинают присматриваться к китайским производителям.

«На рынке преобладают на сегодняшний день китайские и российские производители, поскольку других производителей просто нет. Мы пополнили парк на 22 единицы с февраля 2022 года. Мы изначально были ориентированы на азиатскую технику, поэтому уход европейских моделей на нас никак не сыграл», — рассказал Роман Чуркин.

Кроме этого, сложившаяся конъюнктура рынка, кажется, не позволяет активно развиваться мелким и средним компаниям – закупка собственного парка требует весомых инвестиций, которых на старте бизнеса у собственников может не оказаться. Не исключено, что такие компании будут прибегать к сервисам аренды строительной техники – в этом случае компании будут не так зависимы от санкционного давления, а также смогут не учитывать возможный дефицит новой техники от производителей.

В целом активное сотрудничество с китайскими производителями, среди которых FAW, Shacman, Zoomlion и XCMG, а также развитие импортозамещения в автостроении позволяют предположить, что проблем у дорожных строителей в этом году не будет. Несмотря на то что в собственных парках подрядчиков остается большой процент западной техники, у компаний еще есть время переориентироваться на неевропейскую технику и обновить существующие оборудование.