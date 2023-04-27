Любителя ювелирных украшений поймали в Ленобласти

Сотрудники уголовного розыска МВД Санкт-Петербурга задержали любителя ювелирных украшений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Поясняется, что 26 апреля на улице Мира в посёлке Горелово с поличным задержали мужчину. Он подозревается в краже. У оперативников есть подозрение, что 45-летний мужчина – житель Калининского района – отжал стеклопакет окна, проник в частный дом в Санкт-Петербурге. Там он украл ювелирные изделия на общую сумму свыше 286 000 руб.

Сейчас сотрудники полиции завели уголовное дело по статье о краже. Похищенные украшения у мужчины отобрали. Уточняется, что ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за статьи о краже и разбое.

Ранее сообщалось, что Полицейские Петербурга выясняют обстоятельства серьезной аварии, в которой пострадал 12-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга.