Полиция Петербурга начала проверку из-за сбитой автокраном девочки

Полицейские Петербурга выясняют обстоятельства серьезной аварии, в которой пострадал 12-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга.

По имеющейся информации, все случилось на проспекте Юрия Гагарина в Московском районе. Девочка переходила дорогу в положенном месте и на зеленый сигнал светофора.

После того, как ее сбил автокран, ее госпитализировали. Медики оценивают состояние ребенка как крайнее тяжелое. Краном управлял 41-летний мужчина. Заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в среду, 26 апреля, в Ленобласти на берегу Финского залива замечен труп женщины без волос. Как сообщает источник издания Gazeta.SPb в правоохранительных органах, тело было найдено в поселке Пески накануне утром. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.